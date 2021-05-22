2021/05/22 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش منذ أكثر من قرن من الزمان يواجه الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه المشروع الصهيوني الذي بدأ كمجرد فكرة، ثم تطور إلى مشروع استعماري استيطاني يقوم على السيطرة على كل الأرض الفلسطينية واقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه، وحرمان من تبقى منهم من الحقوق الوطنية السياسية وخاصة حق تقرير المصير.قبل تبلور المشروع الاستعماري الصهيوني، واتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو، وخلال العقود الأخيرة للدولة العثمانية ش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة أطوار للحركة الوطنية الفلسطينية خلال قرن من الصراع - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة أطوار للحركة الوطنية الفلسطينية خلال قرن من الصراع - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).