2021/05/22 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت، عن حقيقة تعاطي 10% من سكان المحافظة للمخدرات، فيما أكد أن آفة المخدرات تهدد المجتمع العراقي بشكل تام.وقال المياحي، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظها يكشف حقيقة نسبة “صادمة” لمتعاطي المخدرات بواسط المركز الخبري الوطني.

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