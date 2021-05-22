2021/05/22 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يعيد 152 مواطناً عالقاً في الهند إلى بغداد بغداد – ياسين ياس اعلنت وزارة النقل عن وصول 152 مواطنا عالقا في الهند الى مطار بغداد الدولي ، ونقلهم الى عبر حافلات الى اماكن الحجر التي حددتها وزارة الصحة والبيئة ، فيما اعلنت امس عن تسجيل 3655 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 4778 […]

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