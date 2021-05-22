2021/05/22 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإغتيالات السياسية تقصي المنافسين عن السباق المبكّر وخبير لـ (الزمان): تأجيج الأوضاع ينذر بخطر وسيدفع الناخبين إلى مقاطعة العملية الديمقراطية بغداد – قصي منذر حذر الخبير في الشؤون الانتخابية دريد توفيق من خطورة تأجيج الاوضاع في البلاد ، وطالب الحكومة باتخاذ خطوات جرئية لحصر السلاح المنفلت ومكافحة العصابات الاجرامية التي تستهدف امن المرشحين […]

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