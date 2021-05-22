2021/05/22 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجموعة الإعلام المستقل يوعز برعاية عائلة المؤرخ والباحث حميد المطبعي البزّاز يعلن مساهمته بعلاج الموسيقار فتح الله أحمد بغداد – ندى شوكت اعلن رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز عن مساهمته في علاج الموسيقار العراقي فتح الله احمد الذي أدخلت موسيقاه وألحانه الفرحة إلى قلوب العراقيين ،حيث يرقد منذ اكثر من […]

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