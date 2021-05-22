"العامة للسكك الحديد" العراقية تحدد شرطًا لاستيراد قطارات جديدة

2021/05/22 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت الشركة العامة للسكك الحديد في العراق، اليوم السبت، شرطاً لاستيراد قطارات جديدة، وفيما كشفت عن الخطوط المتوقفة عن الخدمة حالياً، أكدت العمل على إعادة تأهيل خط بغداد – الموصل.وقال جواد الحسيني مدير عام الشركة في تصريح خاص لوكالة …

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