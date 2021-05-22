مستشار رئيس الوزراء العراقي يحذر من زيادة كميات العملة المحلية بالسوق

2021/05/22 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضح مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، اليوم السبت، مهام المصارف في استثمار الأموال المودعة لديها، فيما حذر من مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل وزيادة كميات العملة العراقية في السوق.وقال صالح، لوكالة …

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