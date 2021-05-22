2021/05/22 | 22:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رغم غيابه عن المباراة الأخيرة لنادي برشلونة في الدوري الإسباني ضد إيبار، يوم السبت، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بلقب هداف الليغا برصيد 30 هدفا.ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، يوم السبت، فقد حصد ميسي الجائزة للموسم الخامس على التوالي.وأوضحت أن النجم الأرجنتيني أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بلقب هداف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يتوج بلقب هداف الليغا بعد نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يتوج بلقب هداف الليغا بعد نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).