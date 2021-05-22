2021/05/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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عمار الحكيم يترأس اجتماعا لهيأة الرأي ويجدد مطالبته باجراء الانتخابات في الموعد المحدد

اكد السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني خلال الاجتماع الدوري لهيأة الرأي للتيار و الذي ناقش الملفات المطروحة على جدول أعماله، أكد أهمية الاستعداد للإنتخابات المبكرة، مجددا مطالبته بإجرائها في موعدها المحدد مع تهيئة الظروف الملائمة لاسيما الأمن الإنتخابي فضلا عن توفير فرص التنافس العادلة بين جميع المرشحين.سماحته أكد أيضا أهمية التنافس على أساس البرامج والابتعاد عن لغة الإحباط التي تسعى لتثبيط الناخبين ومن ثم الإلتفاف عليهم بإخراج الجمهور المتحزب لحصد المقاعد والأصوات.الإجتماع تطرق الى المتغيرات الإقليمية التي تعيشها المنطقة حيث بيّن في هذا الصدد دور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، مؤكدا أحقية القضية الفلسطينية وأشدنا بصمود أهلها وبتوازن الرعب الذي قدمه الفلسطينيون في المواجهة الأخيرة مع الكيان الصهيوني .

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