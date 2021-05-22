ظهور الأميرة لطيفة في صورة من دبي

2021/05/22 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صورة هذا الأسبوع على حسابين عامين في “إنستغرام” تظهر فيها الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، التي لم تر أو يسمع عنها أو منها منذ شهور، وفق ما أوردت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وذكرت الشبكة أنها لم تستطع التحقق من الصورة ولا الحصول على مزيد من المعلومات.

لكن صديقة لطيفة أكدت أنها الأميرة التي تظهر في الصورة.

وتدرك “بي بي سي” أن ظهور الصورة ليس عشوائيا أو عرضيا، بل يرتبط بتطورات أخرى غير معلنة.

وأكد ديفيد هاي، الشريك المؤسس لمجموعة حملة “الحرية للطيفة”، أن هناك عدة تطورات مهمة وإيجابية محتملة في الحملة.

ولم تستجب سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن على طلب “بي بي سي” للتعليق.

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