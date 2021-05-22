أرقام تبعث على

2021/05/22 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض المعدل اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من 30 ألفا وذلك للمرة الأولى من نحو 11 شهرا.

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