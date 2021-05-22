دقائق رعب وفزع.. جنود ينقذون حياة صبي بعد غرقه في محافظة الأنبار (فيديو)

2021/05/22 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انقذت قوات الجيش العراقي، السبت، صبياً، من موت محتم جراء غرقه في محافظة الأنبار.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في إيضاح عبر تدوينة تابعها "ناس"، (22 أيار 2021)، إن "أبطال جيشنا العراقي الباسل انفذوا حياة شاب عراقي من الغرق والاختناق، شكراً لأبطالنا في القوات المسلحة العراقية لإنقاذ أرواح أولادنا".

ونشر رسول، مقطعاً مصوراً مرفقاً مع تدوينته، تبين اللحظات الأولى لإنقاذ الشاب من قبل عناصر من قوات الجيش العراقي، بعد إخراجه من المياه وهو فاقد للوعي نتيجة اختناقه بكمية من الماء جراء الغرق، حيث أقبل أحد الجنود المتواجدين بالقرب من الصبي، على إجراء عملية التنفس الاصطناعي التي كانت كفيلة بعودة الصبي إلى الحياة مجدداً.

وفي جانب آخر من المقطع، يثني الصبي بعد أن فاق من غيبوبته، على جهود القوات الأمنية التي حالت دون مفارقته الحياة جراء غرقه.

أبطال جيشنا العراقي الباسل ينقذون حياة شاب عراقي من الغرق والاختناق..



شكراً لأبطالنا في القوات المسلحة العراقية لإنقاذ أرواح أولادنا.



pic.twitter.com/Low6OkdkqV

— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) May 22, 2021

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