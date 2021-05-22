ميسي يحسم قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

2021/05/22 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، مع وجود أنباء تفيد برغبة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ضمه.وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ميسي قرر البقاء مع برشلونة لموسم آخر على الأقل بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبله.وطلب ميسي الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي، وهو القرار الذي أحدث ضجة كبيرة في عالم كرة القدم، لكنه قوبل بالرفض من قبل المجلس السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.ومع تأخر تجديد عقده حتى مع قدوم خوان لابورتا، زادت التكهنات بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي واللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا، أو باريس سان جيرمان ومزاملة صديقه نيمار في حديقة الأمراء.وأضاف التقرير، أن ميسي يبدو وكأنه لا يرغب في مغادرة كامب نو، وسوف يوقع على عقدٍ جديد قريبًا.ويعتبر بقاء ميسي من أولويات المجلس الحالي بقيادة لابورتا، والذي يعتبره قائد مشروع الفريق في الموسم المقبل.المصدر: كورة

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