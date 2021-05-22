بالصور.. رفع عدد من السيطرات في بغداد

2021/05/22 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع عدد من السيطرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "من اجل تخفيف الزخم على شوارع بغداد تقوم قيادة عمليات بغداد برفع عدد من السيطرات في بغداد بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن "الحملة باشرت من منطقة الكرادة".

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