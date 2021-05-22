الزراعة تضع آلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم

2021/05/22 | 22:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، السبت، أن العراق يحتاج إلى 5 آلاف طن يومياً من محصول الطماطم، فيما كشفت عن وضعها آلية تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الطماطم من المحاصيل المهمة في السلة الغذائية، وأي شح فيها سيتسبب بأزمة، لاسيما وأنها أكثر محصول عليه طلب في الأسواق".

وأضاف النايف، أن "زراعة الطماطم تنتشر في عدد من المحافظات وهي البصرة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين والديوانية"، لافتاً الى أن "العراق يحتاج الى خمسة آلاف طن يومياً من الطماطم".

وأشار إلى أن "الوزارة أعادت النظر في كيفية سد الثغرات بعملية إنتاج الطماطم لضمان الاكتفاء الذاتي وعدم استيراده بعملية واضحة، وكذلك الأمر ينطبق على محصول البطاطا الذي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه".

وعن خطط الوزارة حالياً أوضح النايف إن "الوزارة بدأت بإعداد خارطة زراعية في محافظة ذي قار وسيتم تعميمها على المحافظات الأخرى"، مشدداً على أن "القطاع الزراعي يفتقد للدعم المالي".

ولفت الى أن "الوزارة أعدت خطة لزراعة 400 ألف دونم لزراعة الشلب وتم توفير الحصة المائية للخطة الصيفية فقط من نهر الفرات في المناطق التي تخصص للشلب، منها النجف والديوانية والناصرية".

وتابع النايف أن "عملية السيطرة على الرزنامة الزراعية تتم من خلال إعادة هيكلتها وفق ما يتناسب بين العرض والطلب، أي الحاجة الاستهلاكية للفرد وحجم الإنتاج".

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