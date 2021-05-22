التجارة: مقبلون على نقلة نوعية في نظامي البطاقة التموينية والسلة الواحدة

2021/05/22 | 22:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة التجارة، السبت، أنها مقبلة على نقلة نوعية من خلال تطوير نظامي البطاقة التموينية والسلة الواحدة.

وقال وزير التجارة، علاء الجبوري، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة أعدت خزينا استراتيجيا لأول مرة مستفيدة من العقود التي وقعتها خلال شهر رمضان المبارك"، مبيناً أنه "تم تخصيص ما نسبته 5% تحسباً لحالات الطوارئ أو الحالات التي تحتاج بها الحكومة المواد الغذائية في أي رقعة جغرافية من البلاد".

وأضاف، أن "وزارة التجارة مقبلة على تحول كبير في البطاقة التموينية من خلال العمل بالسلة الغذائية التي ستكون فرصة جديدة أتاحتها الحكومة لتطوير نظام البطاقة التموينية عبر اضافة مواد جديدة هي البقوليات ومعجون الطماطم، فضلا عن المواد الأساسية الأربع لتصبح المواد الداخلة ضمن مواد البطاقة التموينية سبع مواد".

وتابع أن "الوزارة بصدد تنفيذ قرار مجلس الوزراء لاختيار إحدى الشركات العراقية المتخصصة لغرض لتجهيز السلة الغذائية بالمواد الغذائية وضمن المخصص للبطاقة التموينية"، منوها بأن "وزارة التجارة مقبلة على تطورات نوعية من خلال تطوير نظام البطاقة التموينية ونظام السلة الواحدة فضلاً عما تعمل به الان في الموسم التسويقي لغرض تسويق الحبوب والحنطة من الفلاحين ضمن الحملة التسويقية لعام 2021".

ولفت إلى "ضرورة الاهتمام بالمخازن لتكون متهيئة بشكل جيد للمواد الغذائية التي يتم توريدها لحساب نظام البطاقة التموينية الذي سيشهد ازديادا في عدد المفردات الغذائية".

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