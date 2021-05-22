أزمة حصة الإقليم من الموازنة تتفاقم.. ونائب يلوح باتخاذ اجراءات صارمة ضد الكاظمي

2021/05/22 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

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قال النائب، عباس العاطفي، السبت، ان كوردستان غير ملتزم بما جاء في فقرات موزانة 2021، وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرسل استحقاقات الاقليم خلافا للقانون مما يجعل استجوابه في البرلمان سهلا.

وذكر العاطفي في تصريح خاص لـ NRT عربية، (22 أيار 2021)، ان "حصة اقليم كوردستان في الموازنة، هي ان تصدر 450 الف برميل، 200 الف برميل اجور استخراج، و250 الف برميل تصدر بشكل رسمي عن طريق شركة سومر"، موضحا انه "بهذه الحالة ستدفع الحكومة الاتحادية الاستحقاقات التي تعهدت بها للاقليم".

وأشار إلى ان "الحكومة المركزية اذا ارسلت الاستحقاقات للاقليم بشكل عشوائي ستعتبر مخالفة وسيتخذ البرلمان اجراءاته اللازمة"، لافتا الى ان "الاقليم لم يصدر إلى الان اي برميل عن طريق شركة سومر، وعند تصديره سيأخذ استحقاقه كباقي المحافظات الاخرى".

وأوضح العاطفي، ان "استخراج النفط في الاقليم يتم وفق اجراءات غير منظمة لدى الحكومة الاتحادية، وهناك فقرة بالموازنة خاصة باستحقاقات الاقليم لم يلتزم بها احد".

وبين ان "البرلمان سيكون له وقفة حقيقية في حال ارسلت استحقاقات الاقليم على حساب مصلحة الشعب والمصلحة العامة والمجاملات السياسية، كما ستكون هناك اجراءات قانونية".

واختتم كلامه بالقول ان "استجواب الكاظمي سهل في مجلس النواب، حيث انه لا يجاسر بالامر ويرسل استحقاقات الاقليم خلافا للقانون".

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