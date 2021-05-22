2021/05/22 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال عالم البركانين داريو تيديسكو، السبت، إن بركان جبل نيراغونغو، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثار اليوم.وأضاف تيديسكو: “أستطيع أن أرى نوافير عالية من الحمم البركانية، وأعتقد أنه من المحتمل أن تكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بركان يثور الكونغو ورواندا تغلق الحدود المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بركان يثور الكونغو ورواندا تغلق الحدود) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بركان يثور الكونغو ورواندا تغلق الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).