2021/05/22 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آيقونة الكوميديا أمل طه في الذكرى الخامسة لرحيلها الخيط والعصفور ونارك قلبي ونص ستاو أعمال غير قابلة للنسيان بغداد – فائز جواد في التاسع عشر من شهر ايار عام 2016 غادرتنا الممثلة الكبيرة امل طه بعد معاناة طويلة مع المرض ، نعم مرت خمسة اعوام على رحيل ملكة الكوميديا التي زرعت الابتسامة بقلوب العراقيين من […]

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