2021/05/22 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض التشكيليات العراقيات يستقبل المشاركات نقابة الفنانين تتفقد إبتسام فريد اربيل -بغداد – الزمان زار نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ونائبه الفنانة آسيا كمال ،الفنانة القديرة الرائدة ابتسام فريد في بيتها بمدينة أربيل للإطمئنان عليها وعلى صحتها ، جاءت الزيارة من ضمن نشاطات النقابة الإجتماعية والمهنية في تفقد احوال الفنانين والوقوف على اوضاعهم خصوصاً الفنانين […]

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