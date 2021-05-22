مكافحة اجرام النجف تكشف جريمة القتل التي حدثت في مجمع الاميرات قبل عدة ايام

2021/05/22 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف عن كشف جريمة القتل التي وقعت في مجمع الاميرات بحق مواطن نجفي قبل عدة ايام وتلقي القبض على الجُناة.

وقالت المديرية في بيان، انه "بعد جهود استثنائية كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية استمرت لعدة ايام قام بها فريق عمل ترأسه قائد شرطة محافظة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون ناتج عن تعاون في المعلوماتوالتنفيذ بين فريق العمل ومديرية مخابرات النجف تم هذا اليوم القبض على اثنين من الجُناة مرتكبي جريمة القتل في محافظة مجاورة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضاء هناك حيث كانت القوة مشكلة من مفارز من مكتب مكافحة اجرام الكرار ومكتب مكافحة اجرام السلام ومفارز من جهاز المخابرات الوطني في النجف".

وبينت المديرية ان "عدد الجُناة الملقى القبض عليهم اثنان وان الدوافع من وراء ارتكاب هذه الجريمة جنائية".

واضافت انه "بعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكاب هذه الجريمة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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