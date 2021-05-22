الشرطة الروسية تقطع اجتماعا لنواب معارضين وتوقف عددا من المشاركين

2021/05/22 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة الروسية، السبت، أعمال منتدى نظمه نواب مستقلون بسبب "عدم الالتزام" بالقيود الصحية ضد كوفيد-19، فيما رفضت المعارضة التبرير منددة بتصاعد الضغوط السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في سبتمبر.

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