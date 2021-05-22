2021/05/22 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء: انفصال خطوط نقل الطاقة بعد اجتياح عاصفة ترابية المحافظات الجنوبية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:16

واع/

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