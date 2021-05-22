يوميات دنماركية 200+59 - حكمة اقبال

2021/05/22 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال تضامن سوري:تحت شعار "لنَحمي السوريين في الدنمارك- سوريا ليست آمنة" تظاهر آلاف المواطنين بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي في 25 مدينة دنماركية وفي نفس التوقيت للأعتراض على خطة الحكومة الدنماركية بعدم تجديد الإقامات المؤقتة التي منحت الى اللاجئين السوريين سابقاً، وممن كان يعيش في مناطق دمشق وريف دمشق باعتبارها مناطق آمنة إعتماداً على تقرير قدمه فريق من مديرية الهجرة زار المنطفة سابقاً.



الوزير المعني ......





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