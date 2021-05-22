55 عاما على تأسيس فرقة السليمانية الموسيقية

2021/05/22 | 23:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مساء اليوم السبت 22/5/2021 مراسم الذكرى الخامسة والخمسين لتاسيس فرقة السليمانية الموسيقية، في فندق رامادا، بدات بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الطاهرة، ثم القى محافظ السليمانية الدكتور هفال ابو بكر كلمة الفرقة.

وجرى خلال المراسم تكريم عدد من الفنانين ومؤسسي فرقة السليمانية الموسيقية.

من جانبه وعد الدكتور سوران جمال طاهر باسم الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي بتامين مبنى للفرقة لادارة اعمالها، كما وعد بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لاقامة فعاليات الفرقة داخل وخارج اقليم كوردستان.

وفي ختام المراسم، تم تقديم عدة اغاني للفنان الراحل الكبير كريم كابان من قبل عدد من الفنانين.

PUKmedia فينوس توفيق

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