إصابة أجانب في حادث 'غير متوقع' بذي قار (صور)

2021/05/22 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، السبت، انقاذ ثلاثة عمال اجانب، من حريق اندلع داخل الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى ان الحادث كان سببه تماس كهربائي.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة، العميد، صلاح مهدي، في تصريح خاص لـ NRT عربية، (22 أيار 2021)، ان "كوادر المديرية استطاعت اخماد حادث حريق وقع في الطابق الثاني للجامعة الوطنية في غرفة الكاميرات بمدينة الناصرية".

وأضاف مهدي، ان "ثلاث فرق شاركت بعملية اخماد الحريق وتمكنت من إنقاذ ثلاثة عمال اجانب، بعد ان اصيبوا بحالة اختناق".

وعن سبب الحريق أوضح، انه "ناجم عن تماس كهربائي باحدغرف الطابق الثاني للجامعة"، مبينا ان "الحريق لا يؤثر على عمل الجامعة كونه حصل في احدى غرف الطابق دون غيرها".

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