2021/05/22 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت قيادة عمليات بغداد، قبل دقائق من اليوم السبت، بعملية رفع نقاط التفتيش.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة قائد عمليات بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



عمليات بغداد تباشر بعملية رفع نقاط التفتيش المركز الخبري الوطني.

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