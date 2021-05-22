عمليات بغداد تباشر برفع عدد من السيطرات في العاصمة

2021/05/22 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع عدد من السيطرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "من اجل تخفيف الزخم على شوارع بغداد تقوم قيادة عمليات بغداد برفع عدد من السيطرات في بغداد بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن "الحملة باشرت من منطقة الكرادة".

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