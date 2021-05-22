بعملية إنزال جوي.. إبادة ’’خلية الموت’’ في تلال حمرين كانت تروم استهداف 3 محافظات

2021/05/22 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، عن ابادة احدى اخطر خلايا داعش بعملية انزال جوي في عمق تلال حمرين.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة امنية خاصة نفذت عملية مباغتة من خلال انزال جوي في عمق حوض تلال حمرين بمسافة تصل الى 30كم، ونجحت بقتل 4 من عناصر داعش بينهم 3 قيادات يمثلون اهم واخطر الخلايا التي تتختبى في جحور التلال".

واضاف العزاوي، ان "احد العناصر قيادي فيما يعرف بولاية ديالى، حيث يمثلون خطراً على امن محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين في آن واحد، حيث تمثل عملية مقتهلم ضربة اخرى لداعش"، مؤكداً أن "جهد القوات الامنية في اصطياد القيادات المؤثرة في التنظيم باتت تحصد ثمارها".

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