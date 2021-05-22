صور.. تضخم مخيف في لسان مصاب بكورونا

2021/05/22 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل طبيبان من ولاية تكساس الأميركية على حل اللغز الكامن وراء حالة غير مألوفة، لشخص تضخم لسانه بشكل جنوني بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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