تطورات قضية ’المواطن المذبوح’.. شرطة النجف تكشف تفاصيل الجريمة وتقبض على الجناة

2021/05/22 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، السبت، عن كشف تفاصيل جريمة قتل وقعت في مجمع الاميرات بحق مواطن قبل عدة ايام والقبض على الجُناة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 ايار 2021)، انه "بعد جهود استثنائية كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية استمرت لعدة ايام قام بها فريق عمل ترأسه قائد شرطة محافظة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون ناتج عن تعاون في المعلومات والتنفيذ بين فريق العمل ومديرية مخابرات النجف تم هذا اليوم القبض على اثنين من الجُناة مرتكبي جريمة القتل في محافظة مجاورة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضاء هناك حيث كانت القوة مشكلة من مفارز من مكتب مكافحة اجرام الكرار ومكتب مكافحة اجرام السلام ومفارز من جهاز المخابرات الوطني في النجف".

وبينت المديرية ان "عدد الجُناة الملقى القبض عليهم اثنان وان الدوافع من وراء ارتكاب هذه الجريمة جنائية".

من جهته "شَكر قائد شرطة محافظة النجف فريق العمل ووصف عملية تنفيذ الواجب بالمهمهْ والسريعهْ والشجاعهْ"، مذكراً في ذات الوقت ان "يد القانون ستطال كل من تسولُ له نفسهُ العبث بأمن الآمنين وان أمن النجف وأهلها خط احمر لا يمكن تجاوزهُ باي شكل من الاشكال والجدير بالذكر ان هذه الجريمة ارتكبت قبل عدة ايام بطريقة بشعة جداً".

واشار البيان الى انه "بعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكاب هذه الجريمة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، الاثنين الماضي، بالعثور على جثة أحد المواطنين منحورا داخل منزله في مجمع الأميرات.

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