المباشرة برفع نقاط التفتيش في منطقة الكرادة وسط بغداد

2021/05/22 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت قيادة عمليات بغداد، المباشرة برفع سيطرة "سبع قصور" في منطقة الكرادة وسط العاصمة.وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت باشر الجهد الهندسي في القيادة برفع سيطرة (سبع قصور) في منطقة الكرادة وسط بغداد".واضافت، ان "ذلك يأتي من اجل تخفيف الزخم المروري ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين".

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