عمليات بغداد تعلن رفع عدد من السيطرات في العاصمة

2021/05/22 | 23:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، برفع عدد من السيطرات في العاصمة بغداد وذكرت القيادة في بيان، ان “عمليات بغداد باشرت الان برفع عدد من السيطرات في منطقة الكرادة شرقي بغداد وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.واضافت ان “رفع السيطرات جاء من اجل تخفيف الزخم على شوارع بغداد”

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