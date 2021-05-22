نائب برلماني : مائة عائلة داعشية ستصل جنوب الموصل بعد ايام

2021/05/22 | 23:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى رغم رفض اهالي مدينة الموصل و الطبقة السياسية في المحافظة نقل عوائل عناصر داعش الى الموصل الا ان “مائة عائلة داعشية ستصل الى الموصل الثلاثاء المقبل”.وحذر رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية “شيروان الدوبرداني” من قرب نقل عوائل داعش من مخيم الهول الى جنوب الموصل.وقال الدوبرداني ان “نحو مائة عائلة ستصل …

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