نائب: رغم كل التحذيرات.. العملية الخطيرة ستتم الثلاثاء المقبل

2021/05/22 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، السبت، ان نقل عوائل داعش من مخيم الهول الى الموصل سيتم الثلاثاء المقبل، رغم كل الجهود التي بذلت لمنع النقل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة، شيروان الدوبرداني، في بيان اليوم، (22 ايار 2021)، ان الاخير "يجدد حذره من قرب نقل عوائل داعش من مخيم الهول الى جنوب الموصل".

وأوضح الدوبرداني، ان "نحو مائة عائلة ستصل مخيم الجدعة الثلاثاء القادم، رغم كل الجهود التي بذلت لمنع نقل تلك العوائل الى نينوى".





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