المالكي يعلق على السلاح والتزوير في الانتخابات.. ويوجه تحذيرا للحكومة!

2021/05/22 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على ضرورة ان تاخذ الحكومة دورها في توفير بيئة ضامنة للانتخابات، محذرا من التزوير وتأثير السلاح على عملية الاقتراع.

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (22 أيار 2021)، "نحن مصممون ان تجري الانتخابات بوقتها المحدد في العاشر من اكتوبر المقبل، من اجل اعادة النظر ومعالجة الازمات التي يمر بها البلد".

واضاف المالكي، انه "لن نقبل بتأجيلها مرة اخرى وعلى الحكومة القيام بدورها في ضبط الاوضاع الامنية وتوفير بيئة امنه للناخب".

وتابع المالكي في "حال لم تتوفر تلك البيئة للناخبين فسنقول انها مزورة او وقعت تحت تاثير السلاح".

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