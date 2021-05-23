2021/05/23 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، عن اعتقال ثلاثة "إرهابيين" ومعالجة سبع عبوات في كركوك.

وقال رسول في بيان، إن "الأبطال في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ينفذون عملية بحث وتفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية ويتمكنون من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ومعالجة 7 عبوات ناسفة".

وأضاف أنه "تم ضبط 7 رشاش كلاشنكوف وضبط 6 مواد متفجرة والعثور على مضافة ونفق".

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