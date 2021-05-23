"الكهرباء": عاصفة ترابية فصلت خطوط النقل بمحافظات العراق الجنوبية

2021/05/23 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تعرض منظومة الطاقة الكهربائية الى انفصال بعد اجتياح عاصفة ترابية المحافظات الجنوبية .وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت، أن "منظومة الطاقة الكهربائية تعرضت الى انفصال في خطوط …

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