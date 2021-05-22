زيدان سيتحدث عن مستقبله مع مسؤولي ريال مدريد

2021/05/23 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إنه سيتحدث إلى مسؤولي ناديه حول مستقبله على رأس الجهاز الفني في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما جُرد من لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم.

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