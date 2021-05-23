عدنان الزرفي يربط بين دعوات مقاطعة الانتخابات وخسارة ريال مدريد لقب الدوري!

2021/05/23 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث النائب عدنان الزرفي، السبت، عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما ربط دعوات مقاطعة الانتخابات بخسارة ريال مدريد لقب الدوري الإسباني.

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وقال الزرفي في تدوينة تابعها "ناس"، (22 أيار 2021)، "‏السلام عليكم، أيّهما افضل المشاركة في الإنتخابات لتأسيس فريق قوي ينتصر على الفرق القديمة التي لم تبنِ البلد لمواسم طويلة أم المقاطعة والخروج بموسم صفري مثل ريال مدريد؟".

وختم الزرفي تدوينته قائلاً: "ولا يزعلون عليَّ جمهور الريال".

وتوج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الاسباني لهذا الموسم في مباريات الجولة الأخيرة التي أسدلت الستار على البطولة لهذا العام.





وحقق الاتلتي لقب الموسم بفوزه على بلد الوليد الذي هبط الى دوري الدرجة الثانية بهدفين لواحد.وفي مباراة ثانية أجريت في ذات التوقيت عاد ريال مدريد من بعيد ليفوز على فيا ريال بالنتيجة ذاتها ويحتل مرتبة وصيف البطل.وحافظ برشلونة على المركز الثالث برصيد تسع وسبعين نقطة بفوزه على ايبار.فيما هبطت فرق هويسكا وبلد الوليد وايبار الى دوري الدرجة الثانية.

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