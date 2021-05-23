الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي حاول دخول الصقلاوية بالأنبار

2021/05/23 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على إرهابي حاول دخول منطقة الصقلاوية في محافظة الانبار. وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع افادت بتوجه احد الإرهابيين لدخول منطقة الصقلاوية بمحافظة الانبار تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار".واضافت، ان " مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالاشتراك مع قوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ تمكنت من نصب كمين محكم له في "سيطرة الجغيفي" والقبض عليه "، مبينة ان "الارهابي هو احد العناصر الناشطة بما يسمى ( ديوان الحسبة في ولاية الفرات )، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام ٤ المادة إرهاب".

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