الصين تصبح ثاني دولة تقود مركبة على كوكب المريخ

2021/05/23 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادت الصين مركبتها "زورونغ" خارج منصة الهبوط وسارت بها للمرة الأولى على سطح المريخ، السبت، لتصبح ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتمكن من الهبوط وتشغيل مركبة على سطح الكوكب الأحمر.

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