حصان سيرك.. قصة قصيرة : مروان ياسين الدليمي

2021/05/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة قصيرة حصان سيرك مروان ياسين الدليمي بعد أن فَحَصَ الطبيب بنظرة خاطفة عُلب الأدوية التي سبق أن اوصاني بشرائها من صيدلية تابعة للمستشفى،إرتشف رشفة واحدة من فنجان القهوة الذي كان مستقِرَّا على سطح مكتبه المصنوع من خشب مضغوط بطريقة عالية الاحتراف .استطيع أن اؤكد أنني لم أشك أبدا في […]

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