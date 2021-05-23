بناءُ الإنسانِ المصريّ الجديد - فاطمة ناعوت

2021/05/23 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootمنذ توليه حكم مصر، وفي أكثر من مناسبة، أعربَ الرئيسُ عبد الفتاح السيسي عن رغبته في "إعادة بناء المواطن المصري" على نهج عصري يتواكبُ مع الطفرات الاقتصادية والتنموية التي تحدث بالوطن في ملفّات الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية ومكافحة التطرف والمشروعات القومية التي توفر فرص عمل للشباب وتكافح غول البطالة.



ولا شك أن ما يحدث الآن في مصر من ......





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