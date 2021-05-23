2021/05/23 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot“جريما" مكتملةُ الأركان، يتمُّ ارتكابُها الآن يوميًّا على خشبة "مسرح الريحاني" العريق في شارع عماد الدين بوسط البلد، على يد الكوميديان الكبير “أشرف عبد الباقي” وفريقه المسرحي.



وليس من خطأ إملائي في كلمة "جريما"، فهكذا كُتبت على الأفيش، تحت عنوان العرض المسرحي: “مسرحية كلها غلط"، لكي تكتملَ أركانُ "الجريمة الكاملة" التي تنهج "فلسفة الأخطاء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشرف عبد الباقي … فنُّ إتقانِ الأخطاء! - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشرف عبد الباقي … فنُّ إتقانِ الأخطاء! - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).