بعد الانتكاسة.. عضو بالامن النيابية يوجه دعوة بشأن القطعات الامنية في صلاح الدين

2021/05/23 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية جاسم الجبارة، اليوم الاحد، الخطط الامنية لمحاربة وملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي في المناطق الساخنة بمحافظة صلاح الدين، داعيا الى تحديث الخطط واستبدال القطعات المقصرة.

وقال الجبارة، لـ(بغداد اليوم)، ان "سكان المناطق الساخنة بين ناري ضعف الخطط والاداء الامني من جهة وانعدام التسليح والدعم لمواجهة هجمات داعش المباغتة التي تستهدف المدنيين والمتعاونين مع الاجهزة الامنية دون تأمين الحماية اللازمة لهم من جهة اخرى".

واضاف ان "حادثة العيث ومهاجمة منزل احد شيوخ القبائل واغتياله انتكاسة امنية تتطلب وقفة جادة للمعالجة وتحديث الخطط الامنية".

ودعا الى "ضرورة استبدال القطعات الامنية المقصرة غير القادرة على احتواء خطر امني تشنه مفارز ارهابية محدودة وبشكل خاطف ومباغت".

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