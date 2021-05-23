عمل بمفارز داعش في الفلوجة.. إلقاء القبض على إرهابي في بغداد

2021/05/23 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على ارهابي في بغداد عمل بمفارز داعش في الفلوجة.

وقالت القيادة في بيان ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري وبكمين محكم على احد الإرهابيين المطلوبين قضائياً وفق أحكام المادة 4/إرهاب في إحدى سيطرات منطقة حي الجهاد والمكنى سجاد".

واضافت انه "كان يعمل ضمن ما يسمى المفارز الأمنية لعصابات داعش الإرهابية في قاطع الفلوجة ،تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال أوراقه التحقيقية".

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