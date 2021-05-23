إخلاء مدينة في الكونغو الديموقراطية بسبب ثوران بركان

2021/05/23 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء السبت، أوامرها لسكان غوما بالمغادرة بسبب ثوران بركان نييراغونغو الذي يُشرف على هذه المدينة الواقعة شرقي البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

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