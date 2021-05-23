قتلى ومفقودون.. سباق في الصين يتحول إلى كارثة

2021/05/23 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم ولا يزال خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين في شمال غرب الصين بسبب موجة طقس سيء ضربت عدائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتد لمسافة 100 كلم، كما أفادت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء صباح الأحد.

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