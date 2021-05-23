بعد مطالبته بمليار دولار.. مالك

2021/05/23 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مالك السفينة "إيفر غيفن" التي تسبب جنوحها بإغلاق قناة السويس، في مارس الماضي، إن سلطة القناة كانت على خطأ فيما يتعلق باحتجاز ناقلة الحاويات الضخمة ومطالبتها بتعويض، وفقا للمحامي المالك.

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